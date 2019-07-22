«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом» (видео) Клуб опубликовал видео, посвященное матчу второго тура премьер-лиги.

«Спартак» опубликовал на своем официальном канале в YouTube видео, посвященное матчу второго тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:2) на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

В ролике представлено то, как красно-белые провели день матча: утренняя тренировка команды, приезд на стадион, время до игры, разминка, эмоции болельщиков, реакция скамейки запасных на события на поле, а также интервью лучшего игрока матча полузащитника Зелимхана Бакаева.

Напомним, голы у «Спартака» забили бразилец Луис Адриано, реализовавший пенальти за нарушение на Бакаеве, и капитан команды Георгий Джикия, точно пробивший головой после подачи бразильца Фернандо с углового.

После двух туров «Спартак» набрал три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В третьем туре 27 июля красно-белые сыграют в гостях с «Тамбовом». Матч пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 16:30 (мск).