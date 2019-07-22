Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком»

Антонио Апостолопулос, агент нападающего «Штутгарта» Анастасиоса Дониса, прокомментировал информацию о возможном трансфере в московский «Спартак».
«Переход в «Спартак»? Это не правда», – цитирует агента «Р-Спорт».
22-летний Донис стал игроком немецкого клуба в 2017 году. За его переход «Штутгарт» заплатил «Ювентусу» за 4 млн евро.
Ранее форвард выступал за «Сассуоло», «Ниццу» и швейцарский «Лугано».
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