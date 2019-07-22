Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 14:27ФутболГичунцев Артур

Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком»

Футболист является воспитанником «Ювентуса».

Антонио Апостолопулос, агент нападающего «Штутгарта» Анастасиоса Дониса, прокомментировал информацию о возможном трансфере в московский «Спартак».

«Переход в «Спартак»? Это не правда», – цитирует агента «Р-Спорт».

22-летний Донис стал игроком немецкого клуба в 2017 году. За его переход «Штутгарт» заплатил «Ювентусу» за 4 млн евро.

Ранее форвард выступал за «Сассуоло», «Ниццу» и швейцарский «Лугано».

22/07 07:43Футбол
ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
22/07 14:00Футбол
Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нет  Двумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями - невероятная путаница.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
22/07 12:08Футбол
Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикостьСимвол и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/07 22:20Футбол
Новая «ВТБ Арена» открылась ярким футбольным праздникомВ воскресенье на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина» прошел первый домашний матч бело-голубых в сезоне-2019/20 с «Рубином», незабываемый антураж которого создала обширная развлекательная программа.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
21/07 22:30Футбол
Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом таймеГлавный тренер московского «Динамо» после домашнего поражения (0:1) от «Рубина» первым делом принес извинения болельщикам бело-голубых.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
14:31 Футбол В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы
14:27 Футбол Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком»
14:14 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом» (видео)
14:09 Футбол ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы»
14:06 Футбол «Спартак» включил матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в абонементскую программу
13:59 Футбол Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость
13:50 Фигурное катание Коляда женился на венгерской фигуристке (фото)
13:45 Футбол Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов
13:38 Футбол «Динамо» (Киев) сыграет в Лиге чемпионов с «Брюгге»
13:28 Синхронное плавание Светлана Ромашина – в пресс-центре «Советского спорта»
13:27 Футбол Ивелин Попов: Карпин перестроил тактику, теперь мы больше атакуем
13:23 Футбол «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Порту» Зе Луиша
13:16 Футбол Президент «Ростова» подарил айфоны болельщикам, которые провели «золотой сезон»
13:10 Футбол Сарри: До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений
13:03 Футбол Мальчик прибежал к Роналду на скамейку запасных «Ювентуса» и остался там досматривать игру (фото)
12:55 Футбол Меркис объявил об уходе с поста пресс-атташе «Енисея»
12:48 ММА Представитель Олейника: Восстановление Алексея может занять пять-шесть недель
12:36 Футбол Иван Ракитич: Матч с «Виссел Кобе» будет особенным для «Барселоны»
12:28 Футбол Олег Кузьмин: «Рубин» обыграл «Динамо» за счет характера
12:26 Футбол Антуан Гризманн: Завтра я проведу первые минуты в форме «Барселоны»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика