РФС: Со второй части сезона все матчи РПЛ будут проходить с использованием VAR

Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонид Калошин рассказал о планах организации по окончательному внедрению системы в РПЛ.
«Мы уже провели один боевой матч в режиме «лайв». Наша задача – чтобы в тур мы могли провести с VAR от одного до трех матчей. Пока ближайшие несколько туров у нас будет по одной игре в туре с VAR, чтобы показать ИФАБ, что мы полностью готовы. С осени, возможно, перейдем на три встречи в туре.
Сейчас идет подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем запустить его в следующем году, то есть со второй части сезона-2019/20. И тогда все матчи тура мы сможем проводить с использованием видеоассистентов», – цитирует Калошина Sport24.ru.
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