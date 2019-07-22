Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно - Советский спорт
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22 июля 2019 18:50ФутболКоноплев Александр

Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

Бэйла продадут только европейцам.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов бесплатно, утверждает ESPN.

Футболисту предлагают контракты «Бейцзин Гуоань» и «Цзянсу Сунин». При этом первый готовы платить валлийцу самую высокую зарплату в истории китайского футбола.

По данным источника, мадридцы готовы продать хавбека только в один из европейских клубов, а в Китай 30-летний игрок может уйти бесплатно.

Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

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