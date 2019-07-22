«Факел» арендовал у «Рубина» защитника Микушина

Российский защитник Владислав Микушин покинул казанский «Рубин» и пополнил ряды «Факела».
Отмечается, что 18-летний игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20.
При этом «Рубин» может досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.
Добавим, что 24 июля воронежский клуб сыграет против «Балтики» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ.
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