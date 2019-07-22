«Факел» арендовал у «Рубина» защитника Микушина - Советский спорт
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22 июля 2019 19:41ФутболГичунцев Артур

«Факел» арендовал у «Рубина» защитника Микушина

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Владислав Микушин покинул казанский «Рубин» и пополнил ряды «Факела».

Отмечается, что 18-летний игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20.

При этом «Рубин» может досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.

Добавим, что 24 июля воронежский клуб сыграет против «Балтики» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ.

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