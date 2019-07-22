Виктория Лопырева – о ситуации в Ростове: Не хочу даже разбираться, давайте просто остановим насилие

«Нашла фото в телефоне, сделанное год назад перед игрой в моем родном Ростове во время чемпионата мира и вспомнила, что в день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. На деле вчера в моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами.
Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, всё для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!» – написала Лопырева.
ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ.
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09/07 19:00Теннис
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