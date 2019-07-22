Хави начал тренерскую карьеру с ничьей

«Аль-Садд» в товарищеском матче сыграл вничью с «Паламосом» – 1:1.
Эта игра стала первой для главного тренера катарцев Хави. Известный испанец завершил карьеру футболиста в «Аль-Садде» в мае 2019 года. Через несколько дней он возглавил свой бывший клуб.
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