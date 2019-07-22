Ибрагимович сломал скулу сопернику (фото, видео) - Советский спорт
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22 июля 2019 22:39ФутболКоноплев Александр

Ибрагимович сломал скулу сопернику (фото, видео)

Экс-защитник минского «Динамо» пострадал от легендарного футболиста.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович нанес травмы головы защитнику ФК «Лос-Анджелес» Мохамеду Эль Муниру.

В борьбе за мяч шведский нападающий заехал в лицо оппоненту, сломав ливийцу скулу.

Эль Мунир известен по выступлениям за минское «Динамо».

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