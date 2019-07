«Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию», утверждает итальянский журналист Нико Шира.

Генуэзцы арендуют футболиста за один миллион евро, а потом выкупят за 11 миллионов. Сделка состоится, когда «Зенит» найдет замену Ригони.

В минувшем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне Ригони сыграл в матче с «Локомотивом» (2:3) за Суперкубок России и провел две минуты во встрече с «Тамбовом» (2:1).

Nei prossimi giorni la #Sampdoria tornerà alla carica con lo #Zenit per l’argentino Emiliano #Rigoni. Operazione in prestito oneroso (1 mln) con obbligo di riscatto a 11 (alla decima presenza). Russi devono trovare sostituto prima di dare via libera alla cessione. #calciomercato