«Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию», утверждает итальянский журналист Нико Шира.
Генуэзцы арендуют футболиста за один миллион евро, а потом выкупят за 11 миллионов. Сделка состоится, когда «Зенит» найдет замену Ригони.
В минувшем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне Ригони сыграл в матче с «Локомотивом» (2:3) за Суперкубок России и провел две минуты во встрече с «Тамбовом» (2:1).
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