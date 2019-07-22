«Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену - Советский спорт
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22 июля 2019 22:49Футбол

«Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену

«Зенит» готовится к новому лимиту.

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию», утверждает итальянский журналист Нико Шира.

Генуэзцы арендуют футболиста за один миллион евро, а потом выкупят за 11 миллионов. Сделка состоится, когда «Зенит» найдет замену Ригони.

В минувшем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне Ригони сыграл в матче с «Локомотивом» (2:3) за Суперкубок России и провел две минуты во встрече с «Тамбовом» (2:1).

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