«Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену «Зенит» готовится к новому лимиту.

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию», утверждает итальянский журналист Нико Шира.

Генуэзцы арендуют футболиста за один миллион евро, а потом выкупят за 11 миллионов. Сделка состоится, когда «Зенит» найдет замену Ригони.

В минувшем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне Ригони сыграл в матче с «Локомотивом» (2:3) за Суперкубок России и провел две минуты во встрече с «Тамбовом» (2:1).