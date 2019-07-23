«Барселона» предложит новый контракт Месси Возможно, последний контракт в карьере футболиста.

«Барселона» намерена продлить соглашение с нападающим Лионелем Месси, утверждает ESPN. Отмечается, что в переговорах акцент будет сделан на возможность выиграть Лигу чемпионов, а не на финансовую составляющую. Договор будет рассчитан до 2023 года, когда футболисту исполнится 36 лет.

32-летний Месси – воспитанник «Барселоны». За годы в клубе он подписал девять контрактов, последний из которых действует до лета 2021 года с возможностью продления на один год.

Месси дебютировал в составе каталонцев в ноябре 2003 года.