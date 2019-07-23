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23 июля 2019 01:20Футбол

Представители «Зенита» встретились с агентом Лаксальта

Футболист оценивается в 12 миллионов евро.

Агент защитника «Милана» Диего Лаксальта встретился с представителями «Зенита», утверждает Calciomercato. Посредник активно ищет новое место работы для своего клиента.

«Милан» намерен выручить от продажи 26-летнего уругвайца около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лаксальт сыграл 29 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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