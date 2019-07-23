Представители «Зенита» встретились с агентом Лаксальта

Агент защитника «Милана» Диего Лаксальта встретился с представителями «Зенита», утверждает Calciomercato. Посредник активно ищет новое место работы для своего клиента.
«Милан» намерен выручить от продажи 26-летнего уругвайца около 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лаксальт сыграл 29 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
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