Португальский журналист: Все уверены: «Порту» пройдет дальше - Советский спорт
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23 июля 2019 07:42Футбол

Португальский журналист: Все уверены: «Порту» пройдет дальше

«Порту» сыграет с «Краснодаром» в Лиге чемпионов.

Португальский журналист Андре Монтейру высказался о результатах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой вице-чемпион страны «Порту» сыграет с «Краснодаром».

– Все уверены: наша команда – фаворит пары и пройдет дальше, – сказал Монтейру в интервью «Советскому спорту». – Потому что сильнее «Краснодара». Но с другой стороны, болельщики в соцсетях в основном сходятся во мнении, что из четырех возможных соперников на этой стадии «Порту» достался самый сильный.

– Даже несмотря на то, что «Краснодар» пока не слишком раскручен в Европе?
– Согласен. В Португалии больше на слуху «Зенит», «Спартак» или «Локомотив». Однако чемпионат России однозначно котируется у нас выше турецкого, австрийского и бельгийского, которые представляли «Башакшехир», «Брюгге» и «ЛАСК».

Полностью интервью с Монтейру читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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