Андре Монтейру: Португалии необходимо выступить лучше России и Франции - Советский спорт
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23 июля 2019 07:42Футбол

Андре Монтейру: Португалии необходимо выступить лучше России и Франции

Португалия уступает в России в таблице коэффициентов УЕФА.

Португальский журналист Андре Монтейру высказался о положении страны в таблице коэффициентов УЕФА.

– В России очень внимательно следят за рейтингом УЕФА. В Португалии такая же ситуация?
– Абсолютно. Все понимают, что необходимо выступить лучше России и Франции, которые занимают места перед нами, – сказал Монтейру в интервью «Советскому спорту». – Тогда наш вице-чемпион получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

– Так же желаете поражения российским клубам, как мы – португальским?
– Наверное (смеется). Вот сейчас «Порту» пройдет «Краснодар», и мы постараемся улучшить ситуацию.

Полностью интервью с Монтейру читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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