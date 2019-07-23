Андре Монтейру: Португалии необходимо выступить лучше России и Франции Португалия уступает в России в таблице коэффициентов УЕФА.

Португальский журналист Андре Монтейру высказался о положении страны в таблице коэффициентов УЕФА.

– В России очень внимательно следят за рейтингом УЕФА. В Португалии такая же ситуация?

– Абсолютно. Все понимают, что необходимо выступить лучше России и Франции, которые занимают места перед нами, – сказал Монтейру в интервью «Советскому спорту». – Тогда наш вице-чемпион получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

– Так же желаете поражения российским клубам, как мы – португальским?

– Наверное (смеется). Вот сейчас «Порту» пройдет «Краснодар», и мы постараемся улучшить ситуацию.

Полностью интервью с Монтейру читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».