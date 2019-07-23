Гендиректор «Сочи»: Вечернее время – не самый плохой вариант для наших домашних матчей «Сочи» сыграл дома с «Зенитом» во втором туре премьер-лиги.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о проведении домашних матчей команды в вечернее время.

«Играть в Сочи днем, когда солнце печет, просто вредно для здоровья футболистов, поэтому вечернее время – не самый плохой вариант, – приводит ТАСС слова Рубашко. – Несмотря на дождливую погоду и позднее время начала игры, стадион был практически полным».

Напомним, в воскресенье «Сочи» провел на олимпийском стадионе «Фишт» первый домашний матч в премьер-лиге. Дебютант РПЛ потерпел поражение от «Зенита» (0:2). Игра началась в 21:30 по местному времени и прошла под проливным дождем.

Следующий домашний матч «Сочи» состоится в четвертом туре: 4 августа с «Уфой». Начало – также в 21:30.