Гендиректор «Сочи»: Вечернее время – не самый плохой вариант для наших домашних матчей - Советский спорт
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23 июля 2019 09:04ФутболЛипкин Антон

Гендиректор «Сочи»: Вечернее время – не самый плохой вариант для наших домашних матчей

«Сочи» сыграл дома с «Зенитом» во втором туре премьер-лиги.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о проведении домашних матчей команды в вечернее время.

«Играть в Сочи днем, когда солнце печет, просто вредно для здоровья футболистов, поэтому вечернее время – не самый плохой вариант, – приводит ТАСС слова Рубашко. – Несмотря на дождливую погоду и позднее время начала игры, стадион был практически полным».

Напомним, в воскресенье «Сочи» провел на олимпийском стадионе «Фишт» первый домашний матч в премьер-лиге. Дебютант РПЛ потерпел поражение от «Зенита» (0:2). Игра началась в 21:30 по местному времени и прошла под проливным дождем.

Следующий домашний матч «Сочи» состоится в четвертом туре: 4 августа с «Уфой». Начало – также в 21:30.

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