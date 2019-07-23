В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити» Журналисты считают, что игроки «горожан» проявили неуважение к своим китайским болельщикам.

Информационное агентство правительства Китая «Синьхуа» обвинило игроков «Манчестер Сити» в неуважении и высокомерии в общении с болельщиками во время предсезонного турне в Поднебесную, сообщает The Guardian.

На прошлой неделе чемпионы Англии приняли участие в турнире Asia Trophy, в рамках которого сыграли в двух матчах с «Вест Хэмом» (4:1) в Нанкине и «Вулверхэмптоном» (0:0, по пенальти – 2:3) в Шанхае.

По мнению китайских журналистов, «Манчестер Сити» приехал в Китай, чтобы «обогатить свои кошельки, а не завоевать сердца».

«Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы», – говорится в статье.