В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»

Информационное агентство правительства Китая «Синьхуа» обвинило игроков «Манчестер Сити» в неуважении и высокомерии в общении с болельщиками во время предсезонного турне в Поднебесную, сообщает The Guardian.
На прошлой неделе чемпионы Англии приняли участие в турнире Asia Trophy, в рамках которого сыграли в двух матчах с «Вест Хэмом» (4:1) в Нанкине и «Вулверхэмптоном» (0:0, по пенальти – 2:3) в Шанхае.
По мнению китайских журналистов, «Манчестер Сити» приехал в Китай, чтобы «обогатить свои кошельки, а не завоевать сердца».
«Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы», – говорится в статье.
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