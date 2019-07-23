Тиаго Алькантара: Любому такому игроку, как Бэйл, будут рады в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высказался о том, что валлиец Гарет Бэйл, выступающий за «Реал», может стать заменой голландцу Арьену Роббену и французу Франку Рибери.
«Для меня все очевидно: буду рад любому игроку высокого уровня, который хочет играть за «Баварию» и приносить клубу пользу, – приводит Sky Sports слова 28-летнего испанца. – Наши двери открыты.
Роббен, Рибери и Бэйл выступают на схожих позициях, а наши легенды Роббен и Рибери покинули «Баварию». Так что, если Гарет хочет перейти к нам, любому такому игроку высокого уровня будут рады».
Напомним, 30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, но близок к тому, чтобы покинуть клуб, о чем заявил главный тренер команды Зинедин Зидан.
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