В сети появились фото третьей формы «Баварии», она синего цвета (фото) Ранее клуб презентовал домашнюю и гостевую формы.

В сети появились фотографии третьей формы «Баварии», сообщает «Газета.Ru». Она выполнена в темно-синем цвете с коралловыми элементами.

Отметим, что в коралловом цвете нанесена эмблема клуба, а также логотип спонсора и производителя формы.

Напомним, техническим спонсором «Баварии» остается компания Adidas.

Еще в мае «Бавария» презентовала красную домашнюю форму, а в июле – белую гостевую.

Чемпионы Германии уже провели два матча в рамках Международного кубка чемпионов – с «Арсеналом» (1:2) и «Реалом» (3:1), а в ночь на вторник команда сыграет в Канзас-Сити» с «Миланом».

Официальный сезон для «Баварии» начнется 3 августа матчем за Суперкубок Германии с «Боруссией» (Дортмунд).