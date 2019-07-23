Алексей Сутормин: Тоннель в «Зените» жестче, чем в «Оренбурге»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как прошел приветственный тоннель после перехода в клуб.
«У нас в «Оренбурге» тоже была такая традиция, – сказал 25-летний игрок в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче.
Кто и как стучал, не заметил, но в целом сразу для себя отметил, что все серьезнее. Ну как, собственно, и все в «Зените».
Напомним, Сутормин перешел в «Зенит» 8 июля из «Рубина», который за неделю до этого приобрел игрока у «Оренбурга».
14 июля Сутормин дебютировал в основе «Зенита», выйдя на замену в матче первого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1), а 21 июля – впервые сыграл в стартовом составе в матче второго тура с «Сочи» (2:0).
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