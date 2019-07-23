Зинедин Зидан: Бэйл не захотел сыграть с «Баварией» Валлиец близок к уходу из «Реала».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Международного кубка чемпионов с «Арсеналом» еще раз высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Гарета Бэйла.

«Я хочу, чтобы меня правильно поняли, – приводит Goal.com слова француза. – Во-первых, я не проявлял ни к кому неуважения. Тем более, к игроку, потому что всегда говорю об одном и том же: игроки важнее всего, и я всегда на их стороне. Во-вторых, я сказал, что клуб пытается расстаться с ним. Точка. В-третьих, Гарет не сыграл (с «Баварией»), потому что не захотел. Он сказал, что клуб ведет переговоры о его уходе, из-за этого играть он не хочет. О завтрашнем матче он еще ничего не говорил.

Пока ничего не меняется. Он может уйти, но сейчас тренируется, а клуб делает то, что необходимо. Он будет тренироваться. Посмотрим, что будет завтра».

Напомним, после поражения от «Баварии» (1:3) Зидан заявил, что 30-летний валлиец близок к переходу в другой клуб, чем вызвал недовольство агента игрока Джонатана Барнетта.

Матч «Реал» – «Арсенал» пройдет в ночь на 24 июля в Лэндовере. Начало – 2:00 (мск).