«Ростов»: Отдельные болельщики «Спартака» грубо нарушали правила поведения После матча «Ростов» – «Спартак» болельщики красно-белых подверглись атаке со стороны ОМОНа.

«Ростов» опубликовал заявление в связи с ситуацией, возникшей после матча второго тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) на «Ростов Арене».

Напомним, при выходе с гостевого сектора болельщики красно-белых подверглись атаке со стороны сотрудников ОМОНа, которые применяли дубинки и электрошокеры. Представители органов, обеспечивающих соблюдение правопорядка, объяснили появление ОМОНа тем, что болельщики пытались отбить у полиции задержанных за применение пиротехники.

«В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России, – говорится в заявлении «Ростова». – Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно.

Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями».

Ранее лига заявила, что продолжит разбирательство по инциденту, по итогам которого даст оценку случившемуся.