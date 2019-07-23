«Ростов»: Отдельные болельщики «Спартака» грубо нарушали правила поведения

«Ростов» опубликовал заявление в связи с ситуацией, возникшей после матча второго тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) на «Ростов Арене».
Напомним, при выходе с гостевого сектора болельщики красно-белых подверглись атаке со стороны сотрудников ОМОНа, которые применяли дубинки и электрошокеры. Представители органов, обеспечивающих соблюдение правопорядка, объяснили появление ОМОНа тем, что болельщики пытались отбить у полиции задержанных за применение пиротехники.
«В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России, – говорится в заявлении «Ростова». – Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно.
Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями».
Ранее лига заявила, что продолжит разбирательство по инциденту, по итогам которого даст оценку случившемуся.
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