«Челси» и «Барселона» потролили друг друга в твиттере Во вторник команды сыграют друг с другом в товарищеском матче в Японии.

«Челси» и «Барселона» обменялись твиттами перед товарищеским матчем команд в Сайтаме.

«Синие» опубликовали видео лучших моментов матча в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2011/2012, когда англичане отыгрались на «Камп Ноу» со счета 0:2 и вышли в финал.

Barcelona v Chelsea tomorrow... 😉 pic.twitter.com/nb4DdENSAZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2019

«Барселона» ответила на это сообщением: «Это воспоминание о том, как вы, ребята, играли в Лиге чемпионов?», на что в твиттере «Челси» появился новый пост: «Лучше не вспоминать Лигу чемпионов после сезона, который у вас был».

Best not to mention Champions League throwbacks after the year you've had... 😉 https://t.co/tCB0MZTv02 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» не выступал в Лиге чемпионов, но при этом стал победителем Лиги Европы, тогда как «Барселона» дошла до полуфинала, где завершила выступление после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:4.

Матч «Барселона» – «Челси» пройдет 23 июля на стадионе «Сайтама 2002». Начало – 13:30 (мск).