«Челси» и «Барселона» потролили друг друга в твиттере - Советский спорт
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23 июля 2019 11:25ФутболЛипкин Антон

«Челси» и «Барселона» потролили друг друга в твиттере

Во вторник команды сыграют друг с другом в товарищеском матче в Японии.

«Челси» и «Барселона» обменялись твиттами перед товарищеским матчем команд в Сайтаме.

«Синие» опубликовали видео лучших моментов матча в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2011/2012, когда англичане отыгрались на «Камп Ноу» со счета 0:2 и вышли в финал.

«Барселона» ответила на это сообщением: «Это воспоминание о том, как вы, ребята, играли в Лиге чемпионов?», на что в твиттере «Челси» появился новый пост: «Лучше не вспоминать Лигу чемпионов после сезона, который у вас был».

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» не выступал в Лиге чемпионов, но при этом стал победителем Лиги Европы, тогда как «Барселона» дошла до полуфинала, где завершила выступление после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:4.

Матч «Барселона» – «Челси» пройдет 23 июля на стадионе «Сайтама 2002». Начало – 13:30 (мск).

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