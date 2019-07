«Челси» и «Барселона» потролили друг друга в твиттере

«Челси» и «Барселона» обменялись твиттами перед товарищеским матчем команд в Сайтаме.

«Синие» опубликовали видео лучших моментов матча в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2011/2012, когда англичане отыгрались на «Камп Ноу» со счета 0:2 и вышли в финал.

«Барселона» ответила на это сообщением: «Это воспоминание о том, как вы, ребята, играли в Лиге чемпионов?», на что в твиттере «Челси» появился новый пост: «Лучше не вспоминать Лигу чемпионов после сезона, который у вас был».

Best not to mention Champions League throwbacks after the year you've had... 😉 https://t.co/tCB0MZTv02