«Интер» купит скорее Джеко, чем Лукаку - Советский спорт
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23 июля 2019 11:48ФутболЛипкин Антон

«Интер» купит скорее Джеко, чем Лукаку

«Нерадзурри» готовы приобрести только одного опытного форварда.

«Интер» не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» готовы приобрести либо боснийца Эдина Джеко из «Ромы», либо бельгийца Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед». И на данный момент более вероятным считается первый вариант, так как «Интер» никак не устраивает компенсация в 83 миллиона евро, которую требуют за своего игрока манкунианцы.

Отметим, что в планах генерального директора «Интера» Беппе Маротты иметь в составе двух форвардов: одного – опытного, а второго – молодого на перспективу.

Таким образом, первым, скорее всего, станет Джеко, а вторым – 20-летний португалец Рафаэл Леау из «Лилля».

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