Андрей Кобелев: Футбол «Урала» не вызывает изжоги

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о лидерстве «Урала» после двух туров премьер-лиги.
«Не надо придавать большое значение такому лидерству, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кобелева. – Хотя игра «Урала» мне нравится. Команда не отсиживается в обороне, пытается играть в футбол и другим дает. Такой футбол приятно смотреть. Он не вызывает изжоги».
Напомним, в первом туре «Урал» победил «Уфу» (3:2), а во втором – разгромил «Ахмат» (3:0). Оба матча прошли на «Екатеринбург Арене».
После двух туров еще только одна команда – «Зенит» – набрала шесть очков, однако «Урал» опережает чемпионов России по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В третьем туре 26 июля «Урал» впервые в сезоне сыграет в гостях – с «Динамо» в Москве.
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