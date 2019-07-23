Андрей Кобелев: Футбол «Урала» не вызывает изжоги «Урал» лидирует в премьер-лиге после двух туров.

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о лидерстве «Урала» после двух туров премьер-лиги.

«Не надо придавать большое значение такому лидерству, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кобелева. – Хотя игра «Урала» мне нравится. Команда не отсиживается в обороне, пытается играть в футбол и другим дает. Такой футбол приятно смотреть. Он не вызывает изжоги».

Напомним, в первом туре «Урал» победил «Уфу» (3:2), а во втором – разгромил «Ахмат» (3:0). Оба матча прошли на «Екатеринбург Арене».

После двух туров еще только одна команда – «Зенит» – набрала шесть очков, однако «Урал» опережает чемпионов России по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В третьем туре 26 июля «Урал» впервые в сезоне сыграет в гостях – с «Динамо» в Москве.