Нигматуллин объяснил, почему «Спартак» продал Ханни

Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уходе полузащитника Софьяна Ханни.
«Спартак» хотел избавиться от Ханни, поэтому, несомненно, это плюс для красно-белых в том плане, что освободилось место, и они могут взять футболиста, которого они реально хотят и на которого будет рассчитывать тренер.
На Ханни наставник команды не рассчитывал во-первых, по спортивным показателям, во-вторых, Ханни довольно высокооплачиваемый игрок, и его продажа помогла финансово разгрузить клубную ведомость», – цитирует Нишматуллина News.ru.
28-летний Ханни перебрался в «Спартак» 31 января. Сумма сделки составила 8 млн евро.
За это время он провел в составе красно-белых 38 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Его контракт с российским клубом был в силе до 2021 года.
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