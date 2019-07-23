Нигматуллин объяснил, почему «Спартак» продал Ханни Алжирский футболист перебрался в катарский клуб «Аль-Гарафа».

Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уходе полузащитника Софьяна Ханни.

«Спартак» хотел избавиться от Ханни, поэтому, несомненно, это плюс для красно-белых в том плане, что освободилось место, и они могут взять футболиста, которого они реально хотят и на которого будет рассчитывать тренер.

На Ханни наставник команды не рассчитывал во-первых, по спортивным показателям, во-вторых, Ханни довольно высокооплачиваемый игрок, и его продажа помогла финансово разгрузить клубную ведомость», – цитирует Нишматуллина News.ru.

28-летний Ханни перебрался в «Спартак» 31 января. Сумма сделки составила 8 млн евро.

За это время он провел в составе красно-белых 38 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Его контракт с российским клубом был в силе до 2021 года.