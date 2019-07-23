«Тоттенхэм» близок к приобретению Ло Чельсо за 45 миллионов фунтов Аргентинец не полетел с «Бетисом» на сбор в Мексику.

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо в ближайшее время может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает The Sun.

Ранее сообщалось о том, что «шпоры» вышли из переговоров по переходу 23-летнего аргентинца, за которого зелено-белые просили 60 миллионов фунтов. Однако после подписания полузащитника «Лиона» Набиля Фекира «Бетис» готов снизить цену за игрока до 45 миллионов.

Напомним, прошлый сезон Ло Чельсо провел в Испании на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», а в начале июля клуб из Севильи воспользовался опцией о выкупе полузащитника сборной Аргентины за 22 миллиона евро. При этом по условиям сделки «ПСЖ» также получит 20 процентов от последующей продажи игрока. Еще три процента причитается клубу «Росарио Сентраль».

В составе «Бетиса» Ло Чельсо забил 16 голов и сделал шесть результативных передач в 45 матчах.

Отметим, что в связи с возможным уходом из клуба Ло Чельсо не полетел с командой на сбор в Мексику.