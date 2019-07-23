СМИ: «Бавария» не собирается продавать Алабу Ранее сообщалось, что австрийский футболист может стать частью сделки по трансферу Усмана Дембеле.

Руководство «Баварии» ни при каких условиях не будет продавать защитника Давида Алабу. Об этом сообщает Bild.

Согласно источнику, тренерский штаб команды во главе с Нико Ковачем рассчитывает на игрока и считает его одним из лидером мюнхенского коллектива.

По слухам, «Бавария» пыталась подписать хавбека «Барселоны» Усмана Дембеле и предложила услуги Алабы. Чемпион Испании ответил отказом.

27-летний австриец выступает в немецком клубе с 2011 года. Его контракт рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 55 млн евро.