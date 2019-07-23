Агент Бэйла – о ситуации игрока: Это настоящее безумие. Просто невероятно - Советский спорт
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23 июля 2019 14:51ФутболГичунцев Артур

Агент Бэйла – о ситуации игрока: Это настоящее безумие. Просто невероятно

Ранее стало известно, что клуб работает над продажей валлийца.

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, в очередной раз высказался о ситуации своего клиента.

«Это настоящее безумие. Просто невероятно. Бэйл – футболист «Реала». Он счастлив. Точка. Что касается матча с «Арсеналом», то Гарет вряд ли появится на поле. Когда все это закончится? Спросите у Зидана», – цитирует Барнетта ESPN.

30-летний футболист с большой долей вероятности покинет «Реал» по решению главного тренера Зинедина Зидана.

Согласно СМИ, на игрока претендуют «Тоттенхэм», два китайских клуба, а также мюнхенская «Бавария».

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