Агент Бэйла – о ситуации игрока: Это настоящее безумие. Просто невероятно

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, в очередной раз высказался о ситуации своего клиента.
«Это настоящее безумие. Просто невероятно. Бэйл – футболист «Реала». Он счастлив. Точка. Что касается матча с «Арсеналом», то Гарет вряд ли появится на поле. Когда все это закончится? Спросите у Зидана», – цитирует Барнетта ESPN.
30-летний футболист с большой долей вероятности покинет «Реал» по решению главного тренера Зинедина Зидана.
Согласно СМИ, на игрока претендуют «Тоттенхэм», два китайских клуба, а также мюнхенская «Бавария».
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