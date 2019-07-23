Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака»

Голкипер Александр Селихов и полузащитник Резиуан Мирзов приняли участие в тренировке «Спартака» в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
В рамках подготовки к матчу третьего тура премьер-лиги с «Тамбовом» команда провела двухчасовую тренировку на базе в Тарасовке.
Напомним, в последнее время 25-летний Селихов занимался по индивидуальной программе после того, как в июне ему удалили из левой руки временную фиксирующую пластину.
А 26-летний Мирзов, который в четверг на прошлой неделе подписал контракт со «Спартаком», продолжает активно набирать форму.
Напомним, в первых двух турах «Спартак» победил «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).
Матч «Тамбов» – «Спартак» пройдет 27 июля на «Мордовия Арене» в Саранске.
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