Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака» - Советский спорт
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23 июля 2019 15:07ФутболЛипкин Антон

Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака»

Команда готовится к матчу с «Тамбовом».

Голкипер Александр Селихов и полузащитник Резиуан Мирзов приняли участие в тренировке «Спартака» в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

В рамках подготовки к матчу третьего тура премьер-лиги с «Тамбовом» команда провела двухчасовую тренировку на базе в Тарасовке.

Напомним, в последнее время 25-летний Селихов занимался по индивидуальной программе после того, как в июне ему удалили из левой руки временную фиксирующую пластину.

А 26-летний Мирзов, который в четверг на прошлой неделе подписал контракт со «Спартаком», продолжает активно набирать форму.

Напомним, в первых двух турах «Спартак» победил «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

Матч «Тамбов» – «Спартак» пройдет 27 июля на «Мордовия Арене» в Саранске.

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