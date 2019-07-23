Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов» (фото) - Советский спорт
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23 июля 2019 15:15ФутболГичунцев Артур

Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Молдавский полузащитник Александр Гацкан продолжит выступления в чемпионате России.

Сегодня, 23 июля, он стал игроком «Крыльев Советов». Отмечается, что 35-летний хавбек подписал соглашение по схеме «1+1» и будет выступать под номером 8.

С 2008 года футболист выступал за «Ростов». Этим летом он покинул донской клуб. В его активе 314 матчей, 24 гола, а также Кубок России, выигранный в сезоне-2013/14.

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