Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов» (фото)

Молдавский полузащитник Александр Гацкан продолжит выступления в чемпионате России.
Сегодня, 23 июля, он стал игроком «Крыльев Советов». Отмечается, что 35-летний хавбек подписал соглашение по схеме «1+1» и будет выступать под номером 8.
С 2008 года футболист выступал за «Ростов». Этим летом он покинул донской клуб. В его активе 314 матчей, 24 гола, а также Кубок России, выигранный в сезоне-2013/14.
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