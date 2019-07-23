«Рубин» выпустил футболки с «козой» Шаронова

«Рубин» объявил о продаже лимитированной серии футболок, на которой изображен силуэт тренера Романа Шаронова, который показывает «козу».

🤘🏻 #КручеЧемКонцертMetallica🤘🏻



Лимитированная серия футболок ⚡️SHARONOV⚡️ – в продаже!



Цена: 5️⃣9️⃣0️⃣ рублей



Купить её можно в фан-шопе на Центральном стадионе или в интернет-магазине 👉🏻 https://t.co/vgy7khO6Xp



Скидка для владельцев абонементов – 2️⃣0️⃣% (при покупке в фан-шопе) pic.twitter.com/jingYCFkyH — «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2019

Именно таким жестом Шаронов отпраздновал победу в матче второго тура премьер-лиги с «Динамо» (1:0) в Москве. Цена футболки – 590 рублей.

Отметим, что после игры Шаронов в обращении к игрокам заявил, что испытал эмоции круче, чем если бы попал на концерт группы «Металлика», на который у него был билет.

В этой связи фамилия Sharonov на футболке стилизована под известную надпись Metallica.

Напомним, в первых двух турах «Рубин» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице.