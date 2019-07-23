«Рубин» выпустил футболки с «козой» Шаронова - Советский спорт
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23 июля 2019 15:19ФутболЛипкин Антон

«Рубин» выпустил футболки с «козой» Шаронова

Тренер «Рубина» показал «козу» после победы над «Динамо».

«Рубин» объявил о продаже лимитированной серии футболок, на которой изображен силуэт тренера Романа Шаронова, который показывает «козу».

Именно таким жестом Шаронов отпраздновал победу в матче второго тура премьер-лиги с «Динамо» (1:0) в Москве. Цена футболки – 590 рублей.

Отметим, что после игры Шаронов в обращении к игрокам заявил, что испытал эмоции круче, чем если бы попал на концерт группы «Металлика», на который у него был билет.

В этой связи фамилия Sharonov на футболке стилизована под известную надпись Metallica.

Напомним, в первых двух турах «Рубин» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

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