«Рубин» выпустил футболки с «козой» Шаронова

«Рубин» объявил о продаже лимитированной серии футболок, на которой изображен силуэт тренера Романа Шаронова, который показывает «козу».
Именно таким жестом Шаронов отпраздновал победу в матче второго тура премьер-лиги с «Динамо» (1:0) в Москве. Цена футболки – 590 рублей.
Отметим, что после игры Шаронов в обращении к игрокам заявил, что испытал эмоции круче, чем если бы попал на концерт группы «Металлика», на который у него был билет.
В этой связи фамилия Sharonov на футболке стилизована под известную надпись Metallica.
Напомним, в первых двух турах «Рубин» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице.
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