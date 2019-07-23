Дядюн и Талалаев во второй раз вошли в символическую сборную ФНЛ

ФНЛ опубликовала на официальном сайте лиги символическую сборную третеьго тура первенства.
Самое большое представительство в команде у «Ротора» и «Химок»: по три человека.
Символическая сборная второго тура ФНЛ:
вратарь: Александр Котляров («Луч»);
защитники: Андрей Бычков («Чайка»), Сергей Божин («Торпедо»), Иван Хомуха («Ротор»);
полузащитники: Денис Макаров («Нефтехимик»), Олег Алейник («Ротор»), Александр Трошечкин («Химки»), Дмитрий Самойлов («Шинник»);
форварды: Владимир Дядюн («Химки»), Эльдар Низамутдинов («Шинник»), Анзор Саная («Ротор»);
главный тренер: Андрей Талалаев («Химки»).
Напомним, по девять очков по итогам первых трех туров набрали «Химки», «Ротор», «Шинник» и «Торпедо».
Отметим, что Дядюн, Саная и Талалаев попали в символическую сборную во второй раз.
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