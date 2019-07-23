«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче благодаря голу Баркли - Советский спорт
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23 июля 2019 16:08ФутболГичунцев Артур

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче благодаря голу Баркли

Встреча прошла в японской Сайтаме.

Футболисты «Челси» нанесли поражение «Барселоне» в контрольном поединке – 2:1.

В составе «синих» по голу забили нападающий Тэмми Абрахам (34-я минута), а также хавбек Росс Баркли (81).

Единственный мяч каталонцев на счету полузащитника Ивана Ракитича. Он поразил ворота лондонцев в компенсированное время (90+1).

Отметим, что в этой игре за «Барселону» дебютировали нападающий Антуан Гризманн и хавбек Френки де Йонг.

Товарищеский матч

«Барселона» – «Челси» – 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 90+1 – Абрахам, 34; Баркли, 81.

«Барселона»: Тер Штеген (Нето, 46), Умтити (Лангле, 46), Альба (Гильем Жайме, 46), Пике (Тодибо, 46), Роберто (Аленья, 46), Пуч (Де Йонг, 46), C. Бускетс (Семеду, 46), Кольядо (Малком, 46), О. Бускетс (Ракитич, 46), Дембеле (Перес, 46), Гризманн (Рафинья, 46).

«Челси»: Кепа, Эмерсон (Алонсо, 46), Кристенсен (Томори, 48), Луис (Зума, 46), Аспиликуэта (Бакайоко, 71), Ковачич (Дзаппакоста, 70), Маунт (Баркли, 60), Пулишич (Жиру, 60), Жоржиньо (Дринкуотер, 71), Педро (Батшуайи, 70), Абрахам (Кенеди, 60).

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