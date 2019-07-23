Черник сменил «Нанси» на БАТЭ

Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту» Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.

Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителями Обозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео) На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секрет Генеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиян скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛ Защитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда» Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.