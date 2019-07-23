Черник сменил «Нанси» на БАТЭ

Вратарь сборной Белоруссии Сергей Черник вернулся в БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовского клуба.
Предыдущие три сезона голкипер провел в «Нанси».
Футболист выступал за БАТЭ с 2014 по 2016 годы, в составе которого выиграл два чемпионата Белоруссии.
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