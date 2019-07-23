Черник сменил «Нанси» на БАТЭ - Советский спорт
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23 июля 2019 19:16ФутболКоноплев Александр

Черник сменил «Нанси» на БАТЭ

Футболист вернулся после трех лет во Франции.

Вратарь сборной Белоруссии Сергей Черник вернулся в БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовского клуба.

Предыдущие три сезона голкипер провел в «Нанси».

Футболист выступал за БАТЭ с 2014 по 2016 годы, в составе которого выиграл два чемпионата Белоруссии.

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