Источник: «Спартак» продал Ханни в катарский клуб за 3 млн евро

Сразу после трансфера Софьяна Ханни в «Аль-Гарафу» ряд российских СМИ сообщил, что «Спартак» заработал на трансфере алжирца 8 млн евро.
Согласно источнику, эта информация не соответствует действительности. Сумма сделки составила 3 млн евро, а сам футболист подписал контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон.
28-летний Ханни перебрался в РПЛ в январе 2018 года из бельгийского «Андерлехта». Сумма сделки составила 8 млн евро.
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