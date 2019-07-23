Источник: «Спартак» продал Ханни в катарский клуб за 3 млн евро - Советский спорт
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23 июля 2019 19:19ФутболГичунцев Артур

Источник: «Спартак» продал Ханни в катарский клуб за 3 млн евро

Такой информацией располагает Betting Insider.

Сразу после трансфера Софьяна Ханни в «Аль-Гарафу» ряд российских СМИ сообщил, что «Спартак» заработал на трансфере алжирца 8 млн евро.

Согласно источнику, эта информация не соответствует действительности. Сумма сделки составила 3 млн евро, а сам футболист подписал контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон.

28-летний Ханни перебрался в РПЛ в январе 2018 года из бельгийского «Андерлехта». Сумма сделки составила 8 млн евро.

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