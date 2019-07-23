«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд - Советский спорт
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23 июля 2019 19:36ФутболКоноплев Александр

«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Оуэн больше не самый дорогой футболист в истории «Ньюкасла».

«Ньюкасл» приобрел нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона. Пока о трансфере не объявлено официально, но в твиттере «сорок» уже появилось видео с бразильским форвардом.

По данным Transfer News Live, за футболиста заплатили 39 миллионов евро. Это рекордная покупка в истории клуба. Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда «Ньюкасл» приобрел у «Реала» Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Жоэлинтон забил 11 мячей в 33 играх за «Хоффенхайм» во всех турнирах.

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