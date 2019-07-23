Михайлович прошел первый курс химиотерапии Тренер не бросает работу.

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии. Как сообщает Football Italia, специалист проведет в больнице следующие три недели. Он чувствует себя удовлетворительно и ведет тренировки через видеосвязь.

Летом 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией, и подал в отставку с поста главного тренера клуба. Руководство не приняло отставку 50-летнего серба и предоставило ему бессрочный отпуск.