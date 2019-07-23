«Ростов» попросил Егорова следить не за ногами футболистов, а за судейством

«Ростов» ответил на слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова о падении полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в штрафной «Спартака» на 13-й минуте матча второго тура российской премьер-лиги.
В частности бывший рефери сказал: «Арбитр абсолютно правильно поступил, не назначив пенальти. У Норманна ножки слабые были, очень часто падал».
– Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – «Спартак». В итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент.
Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так – пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон, – сообщил PR-директор дончан Денис Штанько.
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