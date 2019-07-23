«Ислочь» приглашает Глеба на пост играющего тренера

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский сообщил, что его команда готова заключить контракт с экс-полузащитником «Арсенала» и «Барселоны» Александром Глебом.
– Контракт для Александра Глеба у нас лежит уже года три. Он приезжает с нами тренируется, а потом подписывает почему-то контракт с БАТЭ. Так что контракт есть, он лежит. И мы его ждем. Надеюсь, когда-то да подпишет. Может, станет в будущим тренером, а пока играющим тренером, – приводит слова Жуковского «Прессбол».
В настоящее время Глеб находится в статусе свободного агента.
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