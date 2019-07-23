«Виктория» и «Олимпиакос» мячей не забили

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов чешская «Виктория» сыграла вничью с «Олимпиакосом» – 0:0.
В состав гостей 57 минут отыграл экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна.
Ответная встреча состоится 30 июля.
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