«Виктория» и «Олимпиакос» мячей не забили - Советский спорт
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23 июля 2019 21:52ФутболКоноплев Александр

«Виктория» и «Олимпиакос» мячей не забили

Все решится в Греции.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов чешская «Виктория» сыграла вничью с «Олимпиакосом» – 0:0.

В состав гостей 57 минут отыграл экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна.

Ответная встреча состоится 30 июля.

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