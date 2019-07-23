Швец продлил контракт с «Ахматом» - Советский спорт
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23 июля 2019 22:01ФутболКоноплев Александр

Швец продлил контракт с «Ахматом»

Еще недавно футболистом интересовался «Зенит».

Полузащитник сборной России Антон Швец продлил контракт с «Ахматом» до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба чеченского клуба.

26-летний уроженец Украины выступает за грозненцев с 2017 года. В «Ахмат» он перешел из «Вильярреала».

За годы в чеченском клубе Швец провел 48 матчей, в которых забил пять мячей.

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