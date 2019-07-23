Андрей Панюков: Не согласен, что «Порту» сильнее «Краснодара» на две-три головы Панюков вспомнил время в Португалии.

Экс-нападающий «Браги» Андрей Панюков считает, что «Краснодару» по силам пройти «Порту» по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Матчи пройдут 7 и 13 августа.

– Во второй португальской лиге мне не понравилось. Слава богу, я там быстро отстрелялся. Да мне и Португалия, как страна, не очень. Язык, например. Спустя несколько месяцев уехал из «Браги» по своей инициативе. Вторая португальская лига – копия ФНЛ.

«Краснодар» – очень хорошая команда. И летом прилично усилилась. Против основного состава «Порту» я никогда не играл, а вот вторую команду мы победили 2:1. Как, кстати, и резервистов «Бенфики». Мне кажется, «Краснодар» способен пройти этот барьер. Шансы примерно равные. Не согласен с теми, кто говорит, что «Порту» на две или даже три головы сильнее, – сказал Панюков в интервью «Советскому спорту».