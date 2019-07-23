АПОЭЛ, загребское «Динамо» и «Копенагаген» выиграли гостевые матчи в Лиге чемпионов

Завершились три матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Загребское «Динамо» обыграло в Тбилиси местный «Сабуртало» – 2:0. Валлийский «Нью Сэйнтс» дома уступил «Копенгагену» – 0:2.
АПОЭЛ на выезде одержал победу над черногорской «Сутьеске» благодаря голу с пенальти на 42-й минуте.
Ответные матчи пройдут 30 июля.
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