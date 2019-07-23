АПОЭЛ, загребское «Динамо» и «Копенагаген» выиграли гостевые матчи в Лиге чемпионов - Советский спорт
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23 июля 2019 23:08ФутболКоноплев Александр

АПОЭЛ, загребское «Динамо» и «Копенагаген» выиграли гостевые матчи в Лиге чемпионов

Ответные матчи пройдут 30 июля.

Завершились три матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Загребское «Динамо» обыграло в Тбилиси местный «Сабуртало» – 2:0. Валлийский «Нью Сэйнтс» дома уступил «Копенгагену» – 0:2.

АПОЭЛ на выезде одержал победу над черногорской «Сутьеске» благодаря голу с пенальти на 42-й минуте.

Ответные матчи пройдут 30 июля.

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