Бека Микелтадзе: Когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе объяснил удачный старт казанцев в новом розыгрыше премьер-лиге. Клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и обыграл «Динамо» (1:0). Сам грузинский футболист отметился голом.
— Возможно, именно из-за того, что никто не ждал от нас высоких результатов, нам и удается выглядеть неплохо. Когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания. Считаю, что в «Рубине» собрался великолепный коллектив. В команде очень много молодых игроков, у нас много сил и желания побеждать. Мы стараемся выкладываться в каждой игре, и у нас пока получается давать результат, – приводят слова футболиста «Известия».
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