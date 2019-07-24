Гол Бэйла помог «Реалу» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче - Советский спорт
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24 июля 2019 08:09Футбол

Гол Бэйла помог «Реалу» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

Футболисты «Реала» в серии послематчевых пенальти обыграли с «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов.

Основное время матча завершилось вничью – 2:2. Голы в составе «Арсенала» забили Александр Ляказетт (10-я минута, пен.) и Пьер-Эмерик Обамеянг (24), у «Реала» отличились Гарет Бейл (56) и Марко Асенсио (59).

В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды - 3:2.

Отметим, что на 9-й минуте в составе «Реала» красную карточку получил защитник Хосе Игнасио Начо, а на 40-й минуте у «Арсенала» был удален защитник Сократис Папастатопулос.

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