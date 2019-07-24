Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом» в товарищеском матче

Единственный гол в этой встрече на третьей минуте компенсированного времени первого тайма время забил полузащитник мюнхенцев Леон Горецка.
Еще в одном матче турнира «Атлетико» в серии послематчевых пенальти обыграл мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас» (0:0, 5:4 пен.).
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