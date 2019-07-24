Зинедин Зидан: В ситуации с Бэйлом ничего не изменилось

- Бэйл находится в команде. Он хорошо сыграл, когда мы оказались в меньшинстве и гораздо лучше, когда составы уровнялись. Я не знаю, что произойдет дальше. Сегодня он хотел играть, а на днях - нет.
Я не разговаривал с ним. Он продолжает тренироваться с командой, поэтому вышел на поле в матче с «Арсеналом». Но ничего не изменилось, - приводит слова Зидана портал Goal.
Добавим, что в матче с «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.) Бэйл вышел на поле сразу после перерыва и записал на свой счет забитый мяч.
Напомним, что накануне Зидан, комментируя отсутствие Бэйла в матче с «Баварией» (1:3), заявил, что валлийский вингер не принимал участие в матче, потому что близок к тому, чтобы уйти из «Реала». Одновременно с этим Зидан выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.
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