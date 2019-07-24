Сергей Хусаинов: Если судья находится рядом и не видит очевидного – это совсем плохо - Советский спорт
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24 июля 2019 10:09Футбол

Сергей Хусаинов: Если судья находится рядом и не видит очевидного – это совсем плохо

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением, почему арбитр Михаил Вилков не отменил гол Алексея Миранчука в ворота «Рубина» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

– Возможно, имело место отсутствие концентрации, расслабленность, фактор непривычной ситуации, поскольку этот эпизод случился в первой же для арбитра игре чемпионата.

– При наличии системы VAR ошибку можно было исправить?
– Да при чем здесь VAR?! Главный арбитр при исполнении штрафного должен держать в поле зрения и «стенку», и атакующих футболистов. И в момент удара полностью контролировать эпизод. То же самое касается пенальти. Это работа судьи – следить за соблюдением правил.

– Егоров по поводу этого эпизода сказал: если бы Вилков гол Миранчука отменил, его бы неправильно поняли…
– Можно было иначе выразиться: «Молодец, отсудил по понятиям». Не по правилам, а именно по понятиям… Так, что ли, получается? Это примерно как засчитать гол из офсайда под тем предлогом, что положение вне игры, конечно, было, но не очень сильное…

Вообще, класс судьи заключается в умении доставить себя в нужную точку поля в любой момент. Если же находишься рядом и не видишь очевидного – это совсем плохо. Значит, либо у тебя недостаточно судейского футбольного образования, либо на принятие решения повлияли некие иные мотивы, – рассказал Хусаинов в интервью «Советскому спорту».

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