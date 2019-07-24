Сергей Хусаинов: VAR все равно не решает проблемы Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что является противником системы видеопомощи арбитрам (VAR).

– То есть вы противник VAR?

– Конечно! И вот мой последний аргумент. Кто такие эти судьи на видеоповторах? Правильно – те же самые арбитры. Но они должны в несколько раз более качественно разбираться в правилах игры, в методике судейства, и самое главное – реакция на принятие решения у них должна быть в разы выше, чем у тех, кто бегает по полю. И где таких взять? Да еще в таком количестве?

– В других странах и лигах где-то же берут!

– Ну и пусть. VAR все равно не решает проблемы. У нас на матче «Динамо» – «Рубин» система работала – и что? Почему судья не пошел изучать эпизод с удалением Евгения Башкирова?

– Вторая желтая карточка не проверяется с помощью VAR.

– Знаю. Между тем, Башкирову не следовало давать не только первое, но и второе предупреждение. И наличие видеоповторов ситуацию не исправило, – рассказал Хусаинов в интервью «Советскому спорту».