Асенсио может пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок Хавбек «Реала» Марко Асенсио может пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок левого колена.

Как сообщает Marca, у полузащитника мадридского клуба разрыв крестообразной связки. В случае если диагноз подтвердится, на восстановление игроку потребует от восьми до девяти месяцев.

Напомним, что Асенсио получил травму на 64-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.) в раках Международного кубка чемпионов и покинул поле на машине скорой помощи. После предварительного осмотра повреждения в раздевалке команды, медперсонал «Реала» принял решение отправить полузащитника в больницу.

«Мы обеспокоены тем, что это колено. Асенсио отправился в больницу для проведения обследования. Но выглядит все плохо, и это худший день для нас», - прокомментировал травму хавбека главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сразу после окончания матча.