Лопырева получила предложение о работе в одном из футбольных клубов Посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева рассказала, что не сможет заменить Марину Грановскую на посту директора «Челси».

- Как я могу ее заменить? Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель как пример и принять одно из предложений, которое уже есть, и работать в одном из футбольных клубов. В каком? Не могу разглашать. Должность также не могу назвать. Не президент, конечно же. В руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтоб я мячи подносила, - рассказала Лопырева в эфире «Вечернего шоу Аллы Давлатовой» на «Русском радио».

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в тренировке на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках социального проекта «Стирай отговорки».