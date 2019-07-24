Лопырева получила предложение о работе в одном из футбольных клубов

- Как я могу ее заменить? Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель как пример и принять одно из предложений, которое уже есть, и работать в одном из футбольных клубов. В каком? Не могу разглашать. Должность также не могу назвать. Не президент, конечно же. В руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтоб я мячи подносила, - рассказала Лопырева в эфире «Вечернего шоу Аллы Давлатовой» на «Русском радио».
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в тренировке на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках социального проекта «Стирай отговорки».
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